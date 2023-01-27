Подмосковье 27 января 2023, 17:25 Уполномоченный по правам человека в Подмосковье ответил на вопросы жителей на личном приеме

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Уполномоченный по правам человека Подмосковья Ирина Фаевская пообщалась с жителями на личном приеме. Вопросы смогли задать восемь человек.

Жители спрашивали у омбудсмена о реабилитации детей-инвалидов, мерах социальной поддержки, незаконном сносе домов и другом. Так, житель Балашихи спросил о реабилитации своей дочери, инвалида второй группы. У него возникли трудности из-за отсутствия регистрации.

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«Юрий Викторович переехал в Подмосковье из Осетии. Родственница заявителя согласна зарегистрировать его у себя, но она маломобильна и испытывает трудности с передвижением. Совместно с региональным министерством социального развития мы взяли на контроль эту ситуацию, окажем всю необходимую помощь», — рассказала Ирина Фаевская.

Всем посетившим личный прием дали рекомендации и приняли письменные обращения, чтобы рассмотреть их проблемы более детально и помочь в их решении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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