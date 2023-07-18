Подмосковье 18 июля 2023, 22:39 Упавшие от урагана деревья убрали с дорог в Подмосковье Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали упавшие деревья с региональных трасс в пяти городских округах. Последствия непогоды продолжают ликвидировать в Подмосковье.

К вечеру работы уже провели на дорогах вблизи усадьбы Шахматово Солнечногорского округа, поселка Руново в Кашире, а также на проспекте Ленина в Подольске и на улице Авиарембаза поселка Федурново в Балашихе. Убрали упавшее дерево на улице Дмитрия Пожарского в Можайске.

Реклама

В Минтрансе Подмосковья добавили, что на дорогах региона также проводится опиловка деревьев. Это нужно для того, чтобы убрать потенциальные аварийные участки, ведь ветки могут закрывать обзор на дорожные знаки и при поворотах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».