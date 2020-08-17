Упавшие фонари восстановят в Красногорске к вечеру. Ночью их сбил автомобиль

В Красногорске на улице Речная восстанавливают фонари. Ночью одну опору сбил автомобиль. Работы по ремонту завершат к вечеру. Об этом рассказала пресс-служба компании «Мособлэнерго».

Две опоры уличного освещения пострадали ночью, 17 августа, на улице Речная в Красногорске. В одну из них врезался автомобиль, и она потянула за собой вторую.

Восстановить уличное освещение на этом участке планируют уже к вечеру. Работы проводит красногорский филиал АО «Мособлэнерго».

В рамках ремонта рабочие демонтируют сбитую опору и заменят ее на новую. Второй фонарь, который не пострадал, установят на прежнее место. На время работ электроснабжение потребителей отключать не будут.