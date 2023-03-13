Подмосковье 13 марта 2023, 11:46 Упавшего в вентиляцию девятиэтажного дома птенца спасли в Дубне

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Работники «Мособлпожспаса» пришли на помощь птенцу галки, упавшему в вентиляцию многоквартирного дома в Дубне. Птица провалилась на высоту семи этажей.

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Заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко рассказал, что 11 марта поступил звонок от жителя девятиэтажного дома в Дубне. Мужчину беспокоил сильный шум за стеной кухни.

Прибыв в квартиру на втором этаже, спасатели с помощью шанцевого инструмента аккуратно демонтировали перегородку и достали из вентиляционной шахты пернатого пленника. Им оказался птенец галки. Напуганную птицу сфотографировали и отпустили на волю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.