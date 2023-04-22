Подмосковье 22 апреля 2023, 12:56 Упаковку молочной продукции «ЭкоНивы» протестировали на подмосковном КПО «Восток» ЭкоЛайн

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Группа «Эколайн» протестировала упаковку компании по производству молочной продукции «ЭкоНива» на извлекаемость. Мероприятие состоялось на комплексе по переработке отходов «Восток» в Московской области, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

На КПО провели спектральный анализ состава бутылки для молочных продуктов и стакана для сметаны, а также тест на извлекаемость. Исследование стало возможным благодаря оптическому сепаратору Tomra Autosort 2800 Mir2.

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В итоге упаковка молочной продукции компании «ЭкоНива» оказалась пригодна для вторичного использования после переработки. Из 12 образцов ПЭТ-упаковки объемом один литр, в которые разливается молоко, ряженка и кефир, сепаратор отобрал все.

Стакан для сметаны из полипропилена также подошел для переработки. При этом дополнительная широкая этикетка из картона затруднила сортировку.

«Ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко предложила установить обязанность для производителей по утилизации всей выпущенной упаковки с 1 января 2027 года. Наши предприятия по сортировке отходов продолжают вести практическую работу с производителями упаковки для достижения их продукцией соответствующих требований», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Производителю рекомендовали пересмотреть состав и плотность материала крышки для сметаны и поработать с этикеткой.

«Все без исключения производители хотят сделать свою упаковку легко перерабатываемой и сократить мусорный след. Но для этого им часто не хватает информации. Возможность протестировать упаковку на извлекаемость и получить консультацию по ее перерабатываемости решает проблему отходов на этапе их образования», — заявила заместитель гендиректора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник. Мероприятие запланировали на 22 апреля.

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