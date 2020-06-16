Упаковку и подносы из мусора производят на заводе в Солнечногорске

Вот уже более десяти лет компания выпускает продукцию из пульперкартона. Так называется материал, который получают из отработанной макулатуры. Он немного похож на цемент.Защитная упаковка из такого материала получила премию на берлинском конкурсе RED DOT. Упаковка практична и защищает хрупкий материал. Стекло не бьется, даже падая на пол с нескольких метров.

Источник фото: телеканал «360»

«Им можно завернуть что угодно. Например, вазы, стаканы. И они спокойно целые доедут до клиента. Ее используют часто, например, при доставке онлайн-заказов» — прокомментировал Дмитрий Гутман, исполнительный директор «СОЭМЗ».

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, именно директору компании японские коллеги подарили часы из пульперкартона. Этот презент подтолкнул молодого человека к идее производить из отходов подарочную упаковку. Солнечногорский завод — единственный производитель в России, реализующий такую продукцию.

Это возможность не выбрасывать старый пластик, а дать второй цикл тому, что мы привыкли считать мусором. Мы в год выпускаем более четырех миллионов разного вида упаковок именно под подарочные наборы Дмитрий Гутман исполнительный директор «СОЭМЗ»

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковный мусор продают и за границу. Например, в США. В Америку, в основном, улетают паллеты с упаковкой для фруктов. А самый странный заказ, который когда-либо делали из вторсырья, пришел из Германии. Эту новинку должны точно оценить девушки.

«К нам пришел неожиданный заказ, на этот раз из Германии — для того, чтобы защитить купальники и белье в групповой упаковке, чтобы не перемешалось все. А еще отдельные счастливчики будут получать чашки для белья и купальников из пульперкартона», — рассказал Дмитрий Гутман.

Источник фото: телеканал «360»

В год на предприятие поступает 250 тонн макулатуры. И 250 тонн готовой продукции из этого сырья они повторно запускают в оборот. Одну и ту же бумагу можно переработать более 60 раз. Продукции может быть еще больше, если люди будут тщательнее сортировать мусор. Для переработки подойдет все: картон, бумага, обрезки, стаканчики из-под кофе и чая и крафтовые пакеты. Главное — положить мусор в нужный контейнер.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, из макулатуры производят еще и настоящие предметы искусства. Например, нью-йорский художник Юн-Ву-Чо из пеработанной бумаги создает жутковатые арт-объекты.

Источник фото: телеканал «360»

А японская художница Чи Хитоцуяма переработанную бумагу превращает в реалистичные фигуры животных и птиц.

Источник фото: телеканал «360»

О природе не забывают и заводские работники. Процесс переработки абсолютно экологичен. Для производства требуется только макулатура, вода и электричество для работы механизмов.

«Мы получаем воду из водопровода.Она циркулирует на заводе в качестве оборотной воды И выпаривается на сушке. У нас нет никаких стоков», — рассказывает директор «СОЭМЗ».

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас на предприятии четыре автоматизированные линии. На них производят до шестнадцати разных изделий одновременно. До конца года планируют запустить еще одну, уже с современными механизмами. И тем самым перерабатывать еще больше отходов. Так что в следующий раз, выкидывая стаканчик или пакет, еще раз подумайте, что лучше — чтобы он медленно разлагался или подарил жизнь новой упаковке или предмету искусства.