Подмосковье 16 июня 2023, 15:08 Упаковку для подарочных наборов косметики начнут производить в Клину ООО «Фирма ТЭТТА»

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В Клину на базе действующего производства построят здание для производства упаковки из картона и пластиковой пленки для подарочных наборов косметики и парфюмерии, а также елочных украшений, сувениров и изделий народного промысла. Соответствующее разрешение выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступит ООО «Фирма Тэтта». Компания инвестирует в проект 15 миллионов рублей.

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Объект площадью 797 квадратных метров оборудуют аппаратами для охлаждения и сушки бумаги, а также станками для продольно-поперечной нарезки изделий. На предприятии создадут 20 рабочих мест.

Компания разрабатывает и выпускает изделия из картона, производит коробки из жесткой пленки и картона, пластиковую фурнитуру для мужских сорочек, блистерную упаковку, ценники, ножки для вобблеров и другие изделия.

Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайтах css@mosreg.ru и css-mosreg.online или по телефону: 8(498) 602-00-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель Московского областного союза промышленников и предпринимателей Борис Богатырев поставили подписи под трехсторонним соглашением о сотрудничестве и развитии инвестиционного климата в регионе.

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