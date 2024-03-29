Подмосковье 29 марта 2024, 23:27 Университетский кампус мирового уровня захотели построить в Дубне Медиасток.рф

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Создание университетского кампуса мирового уровня запланировали в Дубне. Эту идею обсудили на заседании Комитета полномочных представителей стран-участниц ОИЯИ.

Директор ОИЯИ Григорий Трубников представил планы создания международного инновационного парка науки и технологий, который включает возведение современного университетского кампуса в городе. Этот проект является совместной инициативой администрации, государственного университета «Дубна», ОИЯИ и ОЭЗ «Дубна».

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Глава Дубны Максим Тихомиров заявил, что работа над проектом продолжается. Он крайне важен для наукограда.

«Он позволит вывести образование на новый уровень», — добавил Максим Тихомиров.

Планируется, что кампус станет местом подготовки специалистов и проведения исследований в областях искусственного интеллекта и аналитики больших данных, электроники и вычислительной техники для космической отрасли.

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