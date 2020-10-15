Настоящий Хогвартс. Университет волшебства и магии открылся в Подмосковье

Университет магии открылся в Подмосковье. АХогвартс — это место, где ведьмы и колдуны будут учиться ремеслу. Открыла учебное заведение известная ведьма Алена Полынь. А чтобы привлечь внимание, девушка добавила к первой букве своего имени название из сказки о волшебнике Гарри Поттере.

Источник фото: телеканал «360»

В учебном заведении будут проводить настоящие уроки магии: зельеварение, философия, теология. Антураж внутри университета как будто сошел со страниц Роулинг: платформа с исчезающей в стене телегой, припаркованная метла и совы. В качестве педагогов — практикующие ведьмы. Есть даже киоск сувениров «магазин в Косом переулке», где можно приобрести амулеты, черепа животных и ингредиенты для зелья.

Источник фото: телеканал «360»

В АХогвартсе ведьм и колдунов будут, скажем так, квалифицировать.

«Мы здесь изучаем и филологию, и философию, и теологию. Если мы возьмем какие-то науки, которые люди изучают до сих пор, магия подходит к этим наукам более глубоко», — рассказала Алена Полынь, основательница АХогвартса.

Источник фото: телеканал «360»

Без практики в АХогвартсе не обойдется. Будет, например, урок зельеварения.

«У нас будет стол с различными тюбиками, где мы это будем смешивать вместе, как знаете, на уроке химии», — пояснила Алена Полынь.

Подробности — в сюжете канала «360».