Настоящий Хогвартс. Университет волшебства и магии открылся в Подмосковье
В учебном заведении будут проводить настоящие уроки магии: зельеварение, философия, теология. Антураж внутри университета как будто сошел со страниц Роулинг: платформа с исчезающей в стене телегой, припаркованная метла и совы. В качестве педагогов — практикующие ведьмы. Есть даже киоск сувениров «магазин в Косом переулке», где можно приобрести амулеты, черепа животных и ингредиенты для зелья.
В АХогвартсе ведьм и колдунов будут, скажем так, квалифицировать.
«Мы здесь изучаем и филологию, и философию, и теологию. Если мы возьмем какие-то науки, которые люди изучают до сих пор, магия подходит к этим наукам более глубоко», — рассказала Алена Полынь, основательница АХогвартса.
Без практики в АХогвартсе не обойдется. Будет, например, урок зельеварения.
«У нас будет стол с различными тюбиками, где мы это будем смешивать вместе, как знаете, на уроке химии», — пояснила Алена Полынь.
Подробности — в сюжете канала «360».