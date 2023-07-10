10 июля 2023, 17:59
Университет в Коломне стал участником Российского исторического общества
Коломенский университет стал членом Российского исторического общества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
В Коломенском ГСГУ состоялось XI общее собрание Российского исторического общества. На мероприятии обсудили значимые исторические темы, а также определили приоритетные направления работы на два года. Участники встречи также утвердили новый состав руководящих органов и приняли 96 новых членов, в числе которых и ГСГУ.
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«Вступление в РИО дает университету возможность поддерживать контакты с другими вузами, членами и отделениями Общества, участвовать в новых проектах», — отметили в пресс-службе.
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Образование
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