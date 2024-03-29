Подмосковье 29 марта 2024, 19:52 Университет «Дубна» принял участие в Форуме работодателей Администрация Дубна г.о.

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Представители предприятий наукограда и университета «Дубна» приняли участие в Форуме работодателей. Основная цель мероприятия — понять потребность в кадрах на ближайшие годы и подготовить специалистов. В университете подчеркнули, что готовы реагировать на любой запрос работодателей в отношении кадров.

Инициативу проведения форума поддержал глава Дубны Максим Тихомиров, отметив, что он часто посещает городские предприятия, встречается с коллективами и видит нехватку специалистов.

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«Сегодня внешний поток специалистов, которые приезжают на работу в Дубну, составляет 32-34%. Для сравнения, в прошлые годы это было всего 20%. Внешний поток растет, наших кадров не хватает», — указал Максим Тихомиров.

Он подчеркнул, что сейчас стоит задача вместе с университетом выстроить связь с работодателями и скорректировать учебные программы по подготовке кадров.

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