Подмосковье 19 января 2023, 12:20 Универсальный магазин построили в подмосковном селе Новый Быт

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Строительство универсама завершилось в селе Новый Быт городского округа Чехов. Объект предоставит новые рабочие места для местных жителей.

Работники компании «СтройЭксперт» выдали положительное заключение по итогам строительства универсального магазина.

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Общая площадь одноэтажного здания составила более 800 квадратных метров. Здание будет использоваться для продажи товаров повседневного спроса, включая продукты и бытовую химию.

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