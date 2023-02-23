Подмосковье 23 февраля 2023, 17:34 Универсальный ФОК открылся в селе Марфино в Мытищах

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В День защитника Отечества в селе Марфино в Мытищах торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Новый ФОК построили по инициативе местных жителей.

Работы по возведению объекта начались в 2016 году.

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«Волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, спортивные единоборства и другие виды спорта — каждый ребенок найдет занятие по душе. На территории комплекса также размещен стадион и хоккейная коробка», — заявил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

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На территории комплекса обустроили футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, волейбольную площадку, теннисный корт, площадку малых спортивных форм с уличными тренажерами. Внутри есть универсальный спортивный зал площадью более 850 квадратных метров для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом, бадминтоном, а также зал единоборств, тренажерный зал, административные и подсобные помещения, комфортные раздевалки и кафетерий.

«Уверена, что большое количество детей и взрослых придут сюда, чтобы совершенствовать себя в спорте, достигать новых вершин и прославлять Марфино и, конечно, городской округ Мытищи», — сообщила глава Мытищ Юлия Купецкая.

Во время открытия министр Дмитрий Абаренов вручил благодарственное письмо от губернатора Подмосковья заслуженному тренеру России и воспитаннику московского «Спартака» Михаилу Бондареву.

Помимо основных спортивных дисциплин, в ФОКе можно будет заниматься флорболом, скандинавской ходьбой, подготовкой и выполнением испытаний комплекса ГТО, ОФП. В ближайшее время начнут работу секции по шахматам, боксу и пауэрлифтингу.

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