Универсальных профи для гостиниц готовят в Подмосковье. Реальную практику они получают уже в колледже

Студенты филиала Красногорского колледжа в Звенигороде рассказали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о всех тонкостях гостиничного бизнеса. Они показали учебную лабораторию бронирования и заселения, а также провели мастер-класс по банкетной сервировке стола.

Сначала Андрей Воробьев вместе с министром образования Московской области Ириной Какглюгиной прошли на учебный ресепшн. Губернатор поговорил со студенткой на английском языке и отметил, что иностранный язык крайне важно знать людям, работающим в этой сфере. Он посоветовал учить язык с помощью чтения книг и просмотра фильмов на английском.

Источник фото: телеканал «360»

«Самое большое количество иностранных предприятий в Московской области — немецкие. Логично предположить, что поток, в том числе и из Европы, достаточно большой. Но все немцы часто говорят на английском. Как минимум на playing English. Поэтому мне кажется, ничего сложного нет его выучить. А так только две звезды. Кто хочет работать в двух звездах отельных?» — спросил Воробьев.

Все единогласно ответили, что мечтают работать в пятизвездочных отелях. Глава региона признался, что хотя у него в школе было два языка, английский он не знал. Однако потом выучил его.

Молодые люди в другом помещении показали губернатору, как они учатся сервировать стол. После этого перешли в класс по бронированию. Воробьев спросил у ребят, где они хотят работать в будущем. Многие признались, что мечтают пойти именно в Hilton.

После этого делегацию пригласили на кухню. Губернатор спросил, какой самой популярный салат в этой сети отелей. Ожидаемо, большой любовью у гостей пользуются цезарь. Глава региона предложил ввести в обязательное меню греческий салат, салат с сыром бри, с помидорами и моцареллой, винегрет, оливье.

Студентка Екатерина Абакшина учится по направлению «Гостиничное дело». Она рассказала, что она и ее однокурсники будут универсальными профессионалами. Они должны уметь все делать.

«В наши обязанности по гостиничному бизнесу входит регистрирование, прием, размещение, выписка гостей. Обязанности портье, обязанности горничной — это все входит в обязанности, в специальность эту», — заявил она.

По словам девушки, можно устроиться на работу в гостиницу менеджером, а в перспективе — топ-менеджером. Ей самой пока больше нравится работа на ресепшн, где нужно много общаться с людьми.

Что касается [того, как] положить вилки и ножи, мне кажется, ребята все подготовлены, это можно очень быстро [освоить]. Мне кажется, что нужно позаботиться о ребятах, чтобы им был интересен английский язык. Потому что если мы выучим английский язык и выйдем отсюда, то будем получать не 100, а 200, не 200, а 300. Цифры я называю условные. Но дело в том, что сразу капитализация другая и перспективы другие Андрей Воробьев.

На встрече губернатора со студентами присутствовал и региональный менеджер отелей «Hilton» в России и СНГ Тим Эттельт. Он отметил важность того, что профильный колледж функционирует в Подмосковье.

Наше сотрудничество с Московской областью длится уже два года. Мы очень рады работать в этом колледже. Одна из основных целей — дать образование молодым людям и дать нашим отелям новые таланты. Да, они могут работать [в отелях Hilton] в будущем. У нас есть 30 отелей Hilton в России в данный момент, поэтому нам совершенно точно нужно много талантов в наши отели. Мы обучаем людей по нашим стандартам здесь. Это очень хороший колледж Тим Эттельт региональный менеджер отелей «Hilton» в России и СНГ.

Губернатор Воробьев и представитель Hilton Worldwide Эттель подписали соглашение о сотрудничестве в 2019 году на ПМЭФ.

В рамках договора на базе Звенигородского филиала Красногорского колледжа молодые люди получают образование в сфере гостиничного дела. Также учатся на поваров, кондитеров. Предполагается, что после выпуска они могут работать в сети Hilton, оздоровительном комплексе «Снегири» и в ФГБУ «ОК» «Рублево-Звенигородский». Ежегодно колледж принимает на учебу по 75 человек.