Подмосковье 30 августа 2023, 17:45 Универсальную спортивную площадку построят в поселке Обухово по просьбам жителей Телеканал «360»

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Жители поселка Обухово встретились с главой Богородского округа Игорем Сухиным. Они предложили построить универсальную спортивную площадку и обновить оборудование на катке, где тренируются местные хоккеисты.

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Футболисты попросили построить в поселке Обухово универсальную площадку для юных спортсменов.

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«У нас нет в Обухово ни одной такой площадки. Это большое подспорье для наших детей, которые, например, после школы могли бы выйти просто погонять мяч. Это было бы движение вперед для популяризации, для возрождения спортивных традиций в нашем поселке», — поделился капитан футбольного клуба «Обухово» Юрий Васильков.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин поручил составить смету и к следующей встрече определить сроки реализации проекта.

Сотрудники спортивного комплекса «Обухово» также попросили заменить покрытие поля и отремонтировать холодильное оборудование для заливки катка.

«Здесь требуется глобальная реконструкция. Необходимо войти в государственную программу, потому что это десятки миллионов рублей», — сказал глава округа.

Он напомнил, что благодаря поддержке регионального правительства в округе отремонтировали стадион «Знамя» и построили ледовую арену. Сейчас также ведется ремонт стадиона «Старт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям регионе открыли для занятий спортом более 400 школьных стадионов.

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