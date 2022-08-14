Универсальную систему сопровождения инвесторов представили в Подмосковье

На Межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта, прошедшем в городском округе Истра, обсудили внедрение регинвестстандарта.

В работе форума приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, а также другие представители органов государственной власти, госструктур, институтов развития и бизнеса.

Площадка в Истре для проведения форума была выбрана не случайно. Подмосковье стало одним из 12 российских субъектов, где в пилотном режиме идет внедрение нового регионального инвестиционного стандарта — универсальной системы по сопровождению инвесторов.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева курирует внедрение регинвестстандарта в Московской области.

«На данный момент регинвестстандарт в Московской области внедрен на 100%. Мы самостоятельно прошли все этапы реализации этого масштабного проекта и сегодня готовы поделиться своим опытом и наработанными практиками с коллегами из других регионов. К внедрению регинвестстандарта приступают 33 российских субъекта, которым такой опыт будет интересен», — отметила в приветственной речи Екатерина Зиновьева.

Основной повесткой форума стало обсуждение итогов внедрения регинвестстандарта в 12 российских регионах и запуск этой программы в других субъектах РФ. Участники форуме делились спецификой внедрения стандарта в их регионе и опытом решения вопросов, возникавших в процессе усовершенствования региональных инвестиционных институтов.

Регинвестстандарт включает в себя пять обязательных элементов: инвестиционная декларация, инвестиционное агентство, инвестиционная карта, инвестиционный комитет и свод инвестиционных правил.

Главной целью регионального инвестиционного стандарта является создание универсального подхода к сопровождению проектов на территории всей России, вне зависимости от региональных особенностей. Стандарт гарантирует бизнесу стабильные инвестиционные условия и позволит снизить административные барьеры при реализации инвестпроектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это поможет снизить нагрузку на предпринимателей.