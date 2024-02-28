28 февраля 2024, 12:43
Универмаг работ российских дизайнеров откроют в Мытищах в марте
Торжественное открытие Универмага российских дизайнеров SLAVA concept состоится в Мытищах в марте. Сейчас в России работает девять таких магазинов, в Подмосковье он появится впервые.
В Универмаге можно будет приобрести женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, аксессуары, а также товары для дома от российских дизайнеров. Сейчас в базе компании уже более восьми тысяч брендов.
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Также будут работать пункты выдачи заказов сети. Универмаг откроется по адресу: улица Мира, 51.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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