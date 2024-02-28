Подмосковье 28 февраля 2024, 12:43 Универмаг работ российских дизайнеров откроют в Мытищах в марте Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Торжественное открытие Универмага российских дизайнеров SLAVA concept состоится в Мытищах в марте. Сейчас в России работает девять таких магазинов, в Подмосковье он появится впервые.

В Универмаге можно будет приобрести женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, аксессуары, а также товары для дома от российских дизайнеров. Сейчас в базе компании уже более восьми тысяч брендов.

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Также будут работать пункты выдачи заказов сети. Универмаг откроется по адресу: улица Мира, 51.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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