Подмосковье 11 февраля 2023, 16:39 Уникальный урок в формате виртуальной реальности прошел в школе Химок

Читать 360tv в

В школе № 30 в Химках впервые прошел урок в формате виртуальной реальности. Вместо учебников семиклассники использовать VR–очки.

В спецоборудовании ученики видели живой образ, проецируемый на 360 градусов.

Реклама

«Разработчики этого проекта вышли с инициативой провести первый установочный бесплатный для детей форум. В дальнейшем мы будем его ретранслировать на все образовательные организации городского округа Химки», — рассказал замглавы Химок Юрий Радионов.

Реклама

Проект «Виртуальная энциклопедия» включает в себя более 100 образовательных программ о физических явлениях, природе, экологии, биологии и медицине. Он направлен на вовлечение школьников в учебный процесс.

«Уверена, благодаря этому проекту качество образования в наших школах улучшится, и ребятам будет интересно получать новые знания», — заявила директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Проект могут ввести во всех учебных заведениях Московской области. После использования VR–очков администрация округа составит экспертное мнение и направит его в министерство образования области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».