Подмосковье 06 декабря 2023, 22:48 Уникальный турнир по единоборствам в формате телемоста пройдет в Люберцах 9 декабря Unsplash

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Уникальные соревнования по единоборствам «Герои Отечества», посвященные участникам СВО, пройдут в Люберцах 9 декабря. Их проведут в формате телемоста в 15 городах России.

Впервые разные спортивные федерации регионов России встретятся в одном турнире. Соревнования пройдут по тхэквондо, боксу, греко-римской борьбе и вольной борьбе, а также по рукопашному бою, кикбоксингу, панкратиону и самбо. Участниками станут представители разных возрастных категорий — от 12 до 17 лет и от 18 до 21 года.

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Телемост и прямая трансляция соревнований позволят зрителям увидеть разнообразие видов единоборств, а также в режиме реального времени понаблюдать за навыками молодых спортсменов.

На главной площадке турнира во дворце спорта «Триумф» в Люберцах пройдут соревнования по рукопашному бою, выступления профессиональных спортсменов, мастер-классы и различные выставки.

Важная часть турнира — возможность написать письма, которые доставят военным, находящимся на передовой.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

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