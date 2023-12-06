06 декабря 2023, 22:48
Уникальный турнир по единоборствам в формате телемоста пройдет в Люберцах 9 декабря
Уникальные соревнования по единоборствам «Герои Отечества», посвященные участникам СВО, пройдут в Люберцах 9 декабря. Их проведут в формате телемоста в 15 городах России.
Впервые разные спортивные федерации регионов России встретятся в одном турнире. Соревнования пройдут по тхэквондо, боксу, греко-римской борьбе и вольной борьбе, а также по рукопашному бою, кикбоксингу, панкратиону и самбо. Участниками станут представители разных возрастных категорий — от 12 до 17 лет и от 18 до 21 года.
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Телемост и прямая трансляция соревнований позволят зрителям увидеть разнообразие видов единоборств, а также в режиме реального времени понаблюдать за навыками молодых спортсменов.
На главной площадке турнира во дворце спорта «Триумф» в Люберцах пройдут соревнования по рукопашному бою, выступления профессиональных спортсменов, мастер-классы и различные выставки.
Важная часть турнира — возможность написать письма, которые доставят военным, находящимся на передовой.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.
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