Уникальный центр реабилитации появится в Сергиевом Посаде. Там помогут молодым инвалидам

В Сергиевом Посаде построят уникальный реабилитационный центр. Он появится рядом с уже существующим интернатом.

Основной задачей центра станет адаптация инвалидов по слуху и зрению в возрасте от 18 до 25 лет. Их подготовят к взрослой жизни.

«Проектируемый центр постинтернатного сопровождения инвалидов по зрению и слуху — уникальное в России учебное учреждение, основная задача которого будет заключаться в адаптации и социализации молодых людей от 18 до 25 лет, где они смогут подготовиться к взрослой самостоятельной жизни, получить профессиональные навыки», — рассказал Владислав Гордиенко, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству региона.

Источник фото: телеканал «360»

Центр построят таким образом, что ученики смогут попробовать себя в разных городских пространствах. В здании будет несколько блоков: общежитие, бассейн, спортзал, столовая, мастерские, администрация. Ежедневно ученики смогут изучать ситуации, с которыми потом столкнутся в реальной жизни.

«Такой подход обусловлен пониманием, что за время обучения в реабилитационном центре его ученики должны получить навыки взаимодействия с реальным миром, где есть переплетения улиц, неортогонально расположенные здания и другие типы пространств, являющиеся сложными для адаптации людей с ограниченными возможностями по зрению», — отметил Антон Надточий, руководитель бюро «Атриум».

Двор реабилитационного центра тоже не оставят без внимания. Из него сделают учебный класс под открытым небом.