Подмосковье 17 августа 2023, 12:38 Уникальный спортивный комплекс по гребному слалому открыли в Сергиевом Посаде Застройщик АО "Загорская ГАЭС-2"

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Уникальный в России комплекс гребного слалома и фристайла открыли в поселке Богородском Сергиево-Посадского округа. База предназначена для тренировок и соревнований и служит главным центром развития этого вида спорта в стране.

На церемонии открытия комплекса побывали министр иностранных дел России, председатель попечительского совета Федерации гребного слалома Сергей Лавров и первый заместитель министра спорта Азат Кадыров. Работы по возведению базы проводил застройщик АО «Загорская ГАЭС-2», объем инвестиций составил более 3 миллиардов рублей.

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В Министерстве жилищной политики Подмосковья отметили, что во время соревнований объект способен принять до 400 спортсменов и 2850 зрителей, включая лиц с ограниченными возможностями, представителей СМИ и VIP-персон. Также для гостей подготовили зону для торговых павильонов, где можно будет приобрести еду и напитки.

Кроме того, на территории оборудовали прогулочные места и площадки с уличными тренажерами. Первые масштабные соревнования в рамках первенства России по гребному слалому комплекс примет с 23 по 28 августа.

В ведомстве добавили, что проект базы курировал менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. Специалист провел ряд совещаний по содержанию документов и предоставил все необходимые консультации.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и спортсменов на финале Кубка Овечкина.

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