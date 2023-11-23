Подмосковье 23 ноября 2023, 13:33 Уникальный сборник частушек вышел в свет в Подмосковье благодаря стипендии губернатора Министерство культуры и туризма Московской области

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Сборник частушек «Заревские гостебы» презентовали в Доме культуры «Северный» в Балашихе. Он вышел в свет благодаря стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Авторы сборника продвигают частушки в качестве важной части национальной культуры. Это направление является одним из способов сохранения народной песни и исторической памяти. Частушки позволяют погрузиться в атмосферу традиционного быта.

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В сборник вошли пять разделов: исторические данные, локальные особенности исполнения частушек в отдельных областях России, современные частушки, королева частушек — Мордасова Мария Николаевна, а также сольные и коллективные частушки.

Масштабный проект удалось реализовать благодаря стипендии губернатора Подмосковья, которую вручают выдающимся деятелям культуры и искусства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. При помощи сервиса также можно распланировать маршрут выходного дня.

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