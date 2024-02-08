Подмосковье 08 февраля 2024, 19:53 Уникальный санаторный комплекс открыли в Химках после капремонта Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Санаторное отделение Научно-исследовательского клинического института детства в Химках, после капитального ремонта, готово к приему первых пациентов. Учреждение оснащено современным оборудованием и предлагает широкий спектр процедур для детей от 3 до 14 лет.

Обновленное отделение оснащено всем необходимым для комплексного лечения и реабилитации детей. В его арсенале — современные кабинеты физиотерапии, залы лечебной физкультуры, механо- и кинезитерапии, массажа, а также специализированное отделение водолечения.

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«Теперь это полностью обновленное, комфортное, современное и технологичное санаторное отделение. Более того, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя комфортно, они могут проходить лечение вместе с родителями», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Санаторное отделение рассчитано на одновременный прием 45 детей в возрасте от 3 до 14 лет, которые могут быть размещены вместе с родителями. Комфортабельные палаты предназначены как для одного ребенка и взрослого, так и для многодетных семей.

Прибывших пациентов порадует не только высокий уровень медицинского обслуживания, но и приятная атмосфера: просторный холл с мягкой мебелью и удобная навигация по учреждению.

Санаторий также полностью адаптирован для детей с ограниченными возможностями здоровья, что делает его доступным для каждого ребенка.

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