Уникальный рекорд поставили авиатор и гимнастка из Подмосковья

Гимнастика и авиатор из Московской области поставили уникальный рекорд, который отправили на рассмотрение в Книгу рекордов Гиннеса. Девушка сделала гимнастические трюки внутри надутого шара с корзиной, который поднялся на высоту в 200 метров. Оказалось, что во время полета не все пошло по плану, но авторы идеи смогли все преодолеть.

До них такого не делал еще никто на планете. Вячеслав, основатель клуба «Добролет», разработал этот трюк не так давно. У него было уже восемь национальных рекордов, потому собрать единомышленников оказалось не так сложно. Вторая героиня — Анжела Кулагина — в прошлом уже поднималась на высоту в полтора километра, где показывала трюки на полотнах без страховки. Семикратной чемпионке мира по воздушной гимнастике и не такое по плечу.

Тем не менее, уже перед началом полета многое пошло не так.

«Начинаются драматические события. А что? Отказ горелки, может сальник, может болт. Это непредсказуемо, это же техника», — рассказал Вячеслав Новоселов.

Выяснилось, что это только одна из бед. Потом шланг не хотел надеваться на баллон, и все это вместе создавало угрозу подрыва шара в воздухе. Но в итоге все удалось исправить, хоть и пришлось начинать все с начала. Самое сложное — закрепить гимнастку внутри шара.

«Внутри шара человек во время полета не бывал. Поэтому не только мне нужно выполнить гимнастическую программу, но и вообще внутри мы не понимаем условия. Предполагаем, но не знаем, что там. Какая температура, состав воздуха — мы не знаем», — делилась Анжела Кулагина.

Летом такой трюк выполнить просо невозможно: температура внутри шара зашкаливает. Зимой же она не поднимается выше 60 градусов по Цельсию. В шаре много угарного газа — для этого девушке подготовили кислородный баллон. Страховки у нее, как обычно, не было.

В итоге было решено вместо 500 метров набрать только 200, но выполненный трюк все равно уникальный. Спустить после выполнения упражнений гимнастку не успевали, потому ее посадили на землю прямо в шаре.

Корзину при приземлении опрокинуло, но снег был неглубоким. Авиаклуб «Добролет» во главе с Вячеславом Новоселовым забронировал себе место в истории. Видеоматериалы теперь отправят в заявке в книгу рекордов Гиннесса и России.