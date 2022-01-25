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    25 января 2022, 00:27

    Уникальный рекорд поставили авиатор и гимнастка из Подмосковья

    Гимнастка Кулагина из Подмосковья выполнила трюки в куполе воздушного шара на высоте 200 м

    Дмитрий Степанищев, Екатерина Бутовская, Ирэна Вороник, Мария Ицкова

    Гимнастика и авиатор из Московской области поставили уникальный рекорд, который отправили на рассмотрение в Книгу рекордов Гиннеса. Девушка сделала гимнастические трюки внутри надутого шара с корзиной, который поднялся на высоту в 200 метров. Оказалось, что во время полета не все пошло по плану, но авторы идеи смогли все преодолеть.

    Уникальный рекорд поставили авиатор и гимнастка из Подмосковья

    До них такого не делал еще никто на планете. Вячеслав, основатель клуба «Добролет», разработал этот трюк не так давно. У него было уже восемь национальных рекордов, потому собрать единомышленников оказалось не так сложно. Вторая героиня — Анжела Кулагина — в прошлом уже поднималась на высоту в полтора километра, где показывала трюки на полотнах без страховки. Семикратной чемпионке мира по воздушной гимнастике и не такое по плечу.

    Тем не менее, уже перед началом полета многое пошло не так.

    «Начинаются драматические события. А что? Отказ горелки, может сальник, может болт. Это непредсказуемо, это же техника», — рассказал Вячеслав Новоселов.

    Выяснилось, что это только одна из бед. Потом шланг не хотел надеваться на баллон, и все это вместе создавало угрозу подрыва шара в воздухе. Но в итоге все удалось исправить, хоть и пришлось начинать все с начала. Самое сложное — закрепить гимнастку внутри шара.

    «Внутри шара человек во время полета не бывал. Поэтому не только мне нужно выполнить гимнастическую программу, но и вообще внутри мы не понимаем условия. Предполагаем, но не знаем, что там. Какая температура, состав воздуха — мы не знаем», — делилась Анжела Кулагина.

    Летом такой трюк выполнить просо невозможно: температура внутри шара зашкаливает. Зимой же она не поднимается выше 60 градусов по Цельсию. В шаре много угарного газа — для этого девушке подготовили кислородный баллон. Страховки у нее, как обычно, не было.

    В итоге было решено вместо 500 метров набрать только 200, но выполненный трюк все равно уникальный. Спустить после выполнения упражнений гимнастку не успевали, потому ее посадили на землю прямо в шаре.

    Корзину при приземлении опрокинуло, но снег был неглубоким. Авиаклуб «Добролет» во главе с Вячеславом Новоселовым забронировал себе место в истории. Видеоматериалы теперь отправят в заявке в книгу рекордов Гиннесса и России.