Подмосковье 29 января 2024, 11:11 Уникальный реабилитационный центр для слепоглухих инвалидов откроют в Сергиевом Посаде в мае Министерство стройкомплекса Подмосковья

Читать 360tv в

Строительство социально-реабилитационного центра для молодых слепоглухих инвалидов проверили в Сергиевом Посаде. Он откроется на Пограничной улице в мае.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, объект посетили генеральный директор Дирекции заказчика капитального строительства Никита Никулин, а также представители подрядчика.

Реклама

Завершение строительства центра запланировано на март. После этого пройдет пусконаладка коммуникаций, поставка мебели и оборудования. Открыть новые корпуса центра планируют в мае этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новой поликлиники в Пироговском микрорайоне в Мытищах. К ней прикреплены почти 16 тысяч человек, из них пять тысяч — дети.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».