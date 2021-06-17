Уникальный прицел для автомата разработали в исследовательском институте Подольска

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске разработал новый прицел для автомата. Он позволит повысить точность стрельбы по движущимся целям. Об этом рассказали в пресс-службе НИИ.

Прицел ПКМ 75 обладает более высокими по сравнению с существующими аналогами характеристиками точности и энергопотребления. Он совместим с прицелами ночного видения и превосходит зарубежные разработки.

В институте пояснили, что в современных коллиматорных прицелах вместо прицельной сетки используют специальную метку — марку «точка». Ее точность измеряется в долях градуса — угловых минутах. От размера точки зависит точность прицеливания и стрельбы.

Прицел, разработанные в Подольске, выгодно выделяется на фоне аналогов, потому что он имеет наименьшую марку «точку» размером всего в одну угловую минуту. Благодаря этому повышается точность стрельбы. Военные смогут попадать в цель с большей дистанции.

Изделие также обходит конкурентов по времени непрерывной работы без замены батареи. Прицел может работать рекордные 50 тысяч часов.

«Прицел предназначен для установки на стрелковом оружии, оснащенном специальным креплением — планкой Пикатинни, например, на всех моделях автомата Калашникова, специальном стрелковом оружии типа „Винторез“, „Вал“ и штурмовых автоматах. Разработка повысит точность стрельбы, особенно на дальних дистанциях. Изделие превосходит уровень зарубежных коллиматорных прицелов, в том числе используемых НАТО», — уточнили в кластере вооружений Ростеха.

Еще один плюс прицела заключается в том, что его можно использовать при плохой погоде. Он может работать при температуре от минус 50 до плюс 60 градусов.