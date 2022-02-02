Уникальный прибор для авиационной отрасли разработали в Жуковском

Уникальный прибор для оценки размеров повреждений в авиационных конструкциях разработали в Жуковском. Это сделали на площадке технопарка ЦАГИ.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, речь идет о новом приборе для неразрушающего контроля композитных конструкций.

«Такое изобретение будет актуально для всех предприятий, работающих с композитами», — отметила она.

По ее словам, в современной авиационной промышленности активно используют композитные конструкции. Прибор как раз позволит следить за повреждениями на их поверхностях.

Технопарк Центрального аэрогидродинамического института создали при поддержке областного правительства — регион вложил в это 97 миллионов рублей.

«Сегодня резидентами технопарка являются 20 технологичных компаний, работающих в авиационной сфере и сопряженных отраслях», — уточнила Зиновьева.

Ранее стало известно, что ученые Подмосковья запатентовали устройство для помощи в борьбе с раком.