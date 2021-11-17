Уникальный обрабатывающий центр появился у предприятия «Каскад» в Клину

Уникальный обрабатывающий центр появился у предприятия ООО «Каскад» в индустриальном парке в Клину. Главный инженер компании Сергей Павлов рассказал, что это устройство позволяет изготавливать большие пресс-формы, которые раньше приходилось заказывать за рубежом.

«Обрабатывающий центр с размером стола 1300 на 750 миллиметров позволяет нам изготавливать большие пресс-формы. Раньше они заказывались в Китае, в России мало у кого есть такие станки», — отметил специалист.

О новом оборудовании он рассказал во время визита в индустриальный парк губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Сейчас мы за две-три недели можем произвести пресс-форму от чертежа до конечного изделия», — подчеркнул инженер.

Губернатор пообщался и с другими сотрудниками у столов сборки изделий, поинтересовавшись, все ли их устраивает в организации их труда. Некоторые отметили, что они живут в Москве и у них есть сложности с тем, чтобы добираться на работу, из-за того что у рейсовых автобусов бывают опоздания.

«Надо подумать, как правильно [организовать перевозку сотрудников]. Мы со своей стороны готовы организовать поддержку», — отметил Воробьев, обращаясь к собственникам предприятия.

Площадь индустриального парка компании «КлинАвтоТранс» составляет 20 гектаров. Он был основан в 2006 году на территории производственной базы автотранспортного предприятия. Сейчас здесь трудятся более тысячи человек.

Помимо предприятия «Каскад», Воробьев посетил складское помещение компании терминала Е95. Компания является логистическим оператором и занимается приемом, обработкой, хранением, сборкой и организацией доставки светотехнической и электротехнической продукции клиентам группы.