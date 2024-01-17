Подмосковье 17 января 2024, 16:09 Уникальный музыкальный поединок прошел между оркестрами Долгопрудного и Каширы Михаил Раскин

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Необычный музыкальный поединок прошел в Долгопрудном. Два духовых оркестра под руководством талантливых дирижеров выступили на одной сцене. Они исполнили как классическую духовую музыку, так и саундтреки к фильмам «Пираты Карибского моря» и «Реальные пацаны», а также современные танцевальные композиции.

В уникальной музыкальной битве приняли участие духовой оркестр Детской школы искусств Долгопрудного и их давние знакомые — духовой оркестр «СиБемольки» из ДШИ подмосковной Каширы.

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Руководитель «СиБемолек» Илья Соколов объяснил, что оркестр ищет возможность для обмена опытом с другими музыкантами и поэтому предложили эту форму «битвы оркестров». Молодые музыканты из Каширы уже имеют большой опыт выступлений на различных фестивалях, но им было особенно приятно сыграть на такой большой сцене в Долгопрудном.

«Нашему оркестру в этом году исполнилось три года, два из которых мы дружим с оркестром из города Каширы. Мы уже встречались c ними на различных духовых фестивалях. Например, на „Бородинских фанфарах“. Там, собственно, мы и познакомились, начали вместе дружить и придумывать какие-то новые проекты. Так, идея „битвы оркестров“ принадлежит руководителю „СиБемолек“ Илье Соколову. Мы с радостью откликнулись и начали подготовку к столь ответственному мероприятию», — рассказала руководитель духового оркестра ДШИ Долгопрудного Екатерина Давудова.

Участник оркестра «СиБемолек» Умар Абдель Мунем остался доволен «битвой оркестров» и рад знакомству с коллегами из Долгопрудного. Он рассказал, что сейчас заканчивает школу и собирается поступать на медицинский факультет.

«В моем роду медики были. Но музыку не брошу, поскольку помимо „СиБемолек“ играю тяжелый металл в любительской рок-группе», — поделился Умар Абдель Мунем.

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