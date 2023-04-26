Подмосковье 26 апреля 2023, 16:36 Уникальный музыкальный марафон пройдет в парках Подмосковья 29 апреля АНО «МосОблПарк»

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Большой музыкальный марафон исполнителей кавер-версий российских песен «На одной волне» пройдет в Подмосковье с 29 апреля по 2 сентября.

Как рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева, в марафоне примут участие 50 парков.

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«Марафон „На одной волне“ — это новое звучание известных хитов, интерес к которым бывает не меньше, чем к исходным версиям. Поэтому мы не ограничились одной площадкой, а масштабировали этот проект на парковые территории пятидесяти муниципалитетов Подмосковья», - сказала она.

Всего в регионе пройдет 50 концертов, первые из которых состоятся 29 апреля в Домодедове, Орехово-Зуеве, Шаховской, Серебряных Прудах и Ленинском округе. Выступать будут группы «Час пик», «Русский бит», «Каверзные», «ШоуROOM» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие наоборот начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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