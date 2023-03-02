Подмосковье 02 марта 2023, 11:43 Уникальный магазин морепродуктов и изделий из рыбьей кожи открыли в Химках

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Уникальный магазин морепродуктов открылся в Химках. Здесь можно приобрести консервы, заморозоку и свежую рыбу. Там же можно купить сумки, жилеты, головные уборы, аксессуары и сувениры из кожи рыб Баренцева моря.

Рыбу и морепродукты в Химки доставляют из Мурманска в короткие сроки, чтобы сохранить свежесть продукции.

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«У нас впервые открылся такого масштаба магазин, который реализует рыбную продукцию и морепродукты по максимально короткой логистической цепи. Все доставляется буквально с корабля сразу на прилавок в Химки», — рассказал заместитель главы Химок по вопросам потребительского рынка, услуг и рекламы Игорь Панчук.

Рыбоперерабатывающий завод уделяет внимание не только качеству продукта, но и экологии. Из отходов производства делают субпродукты для сельского хозяйства, а из кожи трески и зубатки шьют сумки, жилеты, головные уборы, аксессуары и сувениры.

«Рыбья кожа при правильной выделке очень прочная и эластичная, ничуть не хуже кожи животных, но при этом она значительно тоньше и долговечнее», — отметила лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Идея изготавливать сувениры и одежду из рыбьей кожи в промышленном масштабе зародилась в Мурманске на рыбоперерабатывающем заводе «Норд-Вест». За неделю на предприятии обрабатывают примерно 50 килограммов кожи.

«Этот материал <…> легок, прочен, предохраняет от ветра, не промокает, хорошо сохраняет тепло. А кожа отдельных видов рыб в несколько раз превосходит по прочности многие материалы. Я рад, что в Химках теперь будет реализовываться такая продукция. Новые предприятия в городе создают новые рабочие места и развивают экономику муниципалитета», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Из рыбьей кожи изготавливают не только обувь и одежду, ее можно встретить среди отделочных и строительных материалов, в производстве высокотехнологичных изделий — скафандров и гидрокостюмов, а в медицине ее применяют для лечения ожогов.

«Администрация города и Совет депутатов активно участвуют в налаживании межгородских связей. Мы сотрудничаем в сферах культуры, образования, медицины, предпринимательства и многих других. Взаимодействие и обмен опытом позволяет нам перенимать лучшие практики и делиться своими наработками с другими муниципалитетами», — поделилась лидер движения общественной поддержки Людмила Клименко.

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