Уникальный конный фестиваль стартовал в Черноголовке

Трехдневный конный фестиваль «Иваново поле» проходит на территории пространства Horseka Sport в селе Ивановское. В первый день мероприятие посетили более 3000 человек.

«Ну вот представьте, у нас около 50 конных программ, каждая программа состоит из не менее, чем пяти лошадей. Это различные конные программы, ради них стоит приезжать. Представьте, мы собрали лучшие коллективы со всей России и стран СНГ», — рассказала директор по маркетингу конного фестиваля Инесса Тарасова.

Впервые «Иваново поле» представит историческое шоу 17 века — цвет конницы Московского царства и соседей: рейтары, крылатые гусары, казаки и поместная конница. Также гостей ждут показательные выступления по драйвингу, поло, конкуру, вестерну, джигитовке, дрессуре и выездке, а также многим другим конноспортивным дисциплинам.

«Мы стараемся сделать, чтобы это было максимально исторически достоверно. Конечно, никто не может гарантировать, что это было 100% именно так. Это будет невозможно до тех пор, пока мы не изобретем машину времени. Но с высокой долей вероятности, с опорой на источники, мы пытаемся создать облик военных 17 века максимально подробно», — рассказал участник межклубного объединения «Московские рейтары» Дмитрий Савченко.

«Лошади для нас — это вся жизнь. Лошади для нас — это возможность окунуться в любую эпоху. А этих эпох тут… да все! Так что каждый может найти для себя наиболее интересную. Меня привели в восторг ребята из 17 века», — поделилась сотрудница конной базы «Храброво» Татьяна Ермакова.

Большую часть территории фестиваля заняли интерактивные площадки: стрелецкая слобода, русская деревня, лагерь Петра I, поселение викингов, состязания на силу и ловкость среди гостей, ярмарка ремесел и ферма домашних животных.

Новинкой этого сезона «Иванова поля» станет огромное арт-пространство с современным и технологичным искусством. Гости фестиваля увидят лазерное анимационное шоу с синхронизацией музыки и видео и шоу из десятков дронов. Кроме того, в программе презентация современных скульптурных композиций, иммерсивное световое шоу, шатер дополненной реальности, видео-арт и презентация NFT-проекта фестиваля.