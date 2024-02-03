Подмосковье 03 февраля 2024, 18:28 Уникальный экоотель «Фэнтези» открылся под Егорьевском Виталий Сид

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Уникальный экоотель «Фэнтези» распахнул свои двери перед посетителями под Егорьевском. Гостей ждут «Домик хоббита» и «Домик рыцаря», которые вмещают до четырех человек.

На сегодняшний день для бронирования доступны только два дома, но в ближайшее откроются еще несколько — «Домик феи», «Домик эльфа» и «Домик варвара».

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«Для гостей, которые к нам приезжают, мы стараемся сделать комфортное проживание. Сейчас запущено два домика, и, когда к нам приезжают, мы бронируем сразу оба для того, чтобы, если гостям не понравится в одном, они могли переселиться в другой», — рассказал предприниматель и создатель уникального экоотеля Алексей Лустин.

Дизайн «Домика хоббита» выполнен по мотивам книг Джона Толкина, а «Домик рыцаря» построен в форме рыцарского шлема. Каждый вмещает до четырех гостей. В теплое время года доступна веранда на 40 человек.

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