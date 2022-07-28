Уникальный для России антибиотик начали производить в Подмосковье

Подмосковный завод «Алиум» начал выпускать лекарство под названием «Альфаксим». Это первый в России препарат на основе рифаксимина — антибиотика для лечения заболеваний органов пищевания. Об этом рассказала зампред правительства– глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Зампред рассказала, что фармацевтическая отрасль в Подмосковье активно развивается благодаря поддержке правительства. Так, «Алиум» получил компенсацию затрат для создания инфраструктуры производства.

Сейчас это одно из самых современных фармпредприятий в России, которое выпускает более 200 наименований востребованных лекарственных препаратов Екатерина Зиновьева

В таком лекарстве нуждается более 11 миллионов пациентов в России, поэтому «Альфаксим» станет востребованным на рынке. Генеральный директор Рустем Муратов подчеркнул, что компания уделяет особое внимание гастроэнтерологии и уже выпускает более 20 препаратов.

«Этот рынок нам интересен, и мы планируем наращивать свое присутствие на нем. Также с появлением нового препарата мы продолжаем усиливать лидерскую позицию компании в важном для нас сегменте антибиотиков», — рассказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о мерах поддержки бизнеса Подмосковья. Так, конкурс на гранты для соцпредприятий и субсидии для выхода на маркетплейсы начнется уже 1 августа.