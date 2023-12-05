05 декабря 2023, 11:07
Уникальный детский сад в форме полузамкнутного кольца построили в Одинцове
Уникальный детский сад построили в жилом комплексе «Одинград» в Одинцове. Форма здания представляет собой полузамкнутое кольцо. В учреждении смогут заниматься 170 детей.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, здание строила группа компаний «Инград» в рамках комплексного развития территорий. Детский сад рассчитан на девять групп, в том числе две ясельные.
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У каждой группы будет своя спальня, игровая и буфет. В здании также обустроили спортивный зал, помещения для кружков и занятий музыкой. На территории разместили игровые площадки, спорткомплекс и места для отдыха.
В 2019 году проект детского сада признали лучшим на международной выставке Build School.
Всего в ЖК «Одинград» построят два детских сада, а также школу на 1100 мест.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил об особой заботе о многодетных. Сейчас им доступно 17 региональных мер поддержки.
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