Подмосковье 05 декабря 2023, 11:07 Уникальный детский сад в форме полузамкнутного кольца построили в Одинцове ГК "Инград"

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Уникальный детский сад построили в жилом комплексе «Одинград» в Одинцове. Форма здания представляет собой полузамкнутое кольцо. В учреждении смогут заниматься 170 детей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, здание строила группа компаний «Инград» в рамках комплексного развития территорий. Детский сад рассчитан на девять групп, в том числе две ясельные.

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У каждой группы будет своя спальня, игровая и буфет. В здании также обустроили спортивный зал, помещения для кружков и занятий музыкой. На территории разместили игровые площадки, спорткомплекс и места для отдыха.

ГК "Инград" ГК "Инград" ГК "Инград" ГК "Инград" ГК "Инград"

В 2019 году проект детского сада признали лучшим на международной выставке Build School.

Всего в ЖК «Одинград» построят два детских сада, а также школу на 1100 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил об особой заботе о многодетных. Сейчас им доступно 17 региональных мер поддержки.

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