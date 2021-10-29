Уникальный детский сад по голландскому проекту построят в Подмосковье

Современный детский сад с собственным парком построят по голландскому проекту в деревне Сапроново. Это Ленинский городской округ. Дошкольный центр сможет принять 280 детей в возрасте от полутора до семи лет.

Новый детский сад построит компания «Брусника». В корпусе разместят 12 групп, физкультурный и музыкальные залы, медицинский блок.

Компания разработала проект детского сада вместе с голландским бюро Levs International Architects & Planners. По задумке архитекторов, здание не будет типовой «коробкой», а станет площадкой для увлекательных экспериментов и познания окружающего мира.

Облицовку фасада выполнят из кирпича. Спокойная цветовая гамма и натуральный материал выступят фоном и не будут отвлекать детей от игр.

Здание разместят вровень с землей: никаких высоких порогов и крылечек, а значит, можно будет спокойно заехать на коляске.

Алюминиевые окна, которые здесь установят, «Брусника» производит на собственном заводе в Екатеринбурге. Они экологичнее пластиковых и позволяют поддерживать здоровый микроклимат в игровых и спальнях.

Архитекторы спроектировали оконные проемы разной высоты — в зале для танцев нужно больше света, чем в помещении для сна.

В холле детского сада спроектируют атриум. Детей будет встречать живое дерево, за ростом и развитием которого можно наблюдать круглый год. Подвесные светильники добавят пространству немного волшебства.

Общественные пространства детского сада выполнены в спокойных молочно-терракотовых тонах. В отделке дизайнеры использовали натуральные материалы. В холле ребят будет встречать живое дерево.

Цвета в дизайн добавляет дизайнерская мебель из дерева, которую можно назвать детской только из-за размера. Интерьеры комнаты для игр и обучения выглядят лаконичными и функциональными, чтобы не отвлекать от творчества.

Необычный зал с амфитеатром можно будет использовать как лекторий, место для занятий лепкой и рисованием, чтения и просмотра мультфильмов. Сидения в «зрительном зале» расположены на разных уровнях — малышам будет хорошо видно и с верхнего ряда.

Со второго этажа на первый можно съехать по безопасной горке, дойти пешком или воспользоваться лифтом.

Детский сад появится рядом с «Первым кварталом» — еще одним проектом «Брусники» в Видном. Это комплекс из шести домов переменной этажности.

Создавая его, архитекторы опирались на популярный в Европе принцип mixed-use. Он означает, что на одной территории размещают дома, торговые и развлекательные площадки. Речь идет, например, о пекарнях, кафе, цветочных лавках и не только.

В жилых домах представлены двухуровневые квартиры с отдельным входом и террасами на крыше, где можно сделать зону пикника, установить качели или разбить мини-сад.