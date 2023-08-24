Подмосковье 24 августа 2023, 11:18 Уникальный аттракцион создали с помощью нейросети для парка «Елочки» в Домодедове Министерство культуры и туризма МО

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В Домодедове запустили новый аттракцион «Граникус». Это первое в России интерактивное арт-пространство, сгенерированное на основе искусственного интеллекта. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Разработчики новой развлекательной площадки заявили, что для создания ее дизайна использовали нейросети. В инновационном аттракционе обустроили «сухой» бассейн и два типа лабиринтов — изогнутые зеркальные стены и ленточные переходы. Зеркальный лабиринт, несмотря на компактные размеры, имеет хитроумную структуру извилистых коридоров. Это позволяет посетителям легко заблудиться в отражениях. Кроме того, на территории комплекса расположили постоянную инсталляцию из искривленных зеркал для селфи.

Ранее архитектурное бюро «Культ-Строй», реализовавшее этот проект, уже создало перевернутые дома в парке «Елочки». Этот парк культуры и отдыха занимает 27 гектаров лесного массива на территории городского округа Домодедово. Для активного времяпрепровождения там есть спортплощадки, скейт-парк, прокат инвентаря, лазертаг, веревочный городок. Для детей оборудовали игровые зоны, карусели, театральную галерею.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу внимательнее следить за состоянием обновляемых в регионе территорий и сделать парки максимально удобными для людей.