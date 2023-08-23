Подмосковье 23 августа 2023, 12:28 Уникальные технологии в одном городе: как меняется Долгопрудный

Читать 360tv в

Долгопрудный — кладезь науки и инноваций. За 65 лет истории города в нем родились уникальные технологии воздухоплавания, оборонного комплекса и космонавтики.

Это один из «передовиков» Подмосковья в образовании. С опережением сроков открыли еще один корпус Физтех-лицея имени Капицы, а на Новом бульваре — школу для 550 учеников. Капитально отремонтировали школу №6 и лицей №5, продолжается строительство технопарка для одаренных ребят со всей России. А вскоре откроют станцию метро «Физтех».

Реклама

Расширяют школу № 14 — в сентябре появится пристройка для 300 детей. К концу года откроют новый корпус школы № 7 на 1,5 тысячи мест.

В центральную больницу закупили современное оборудование более чем на 270 миллионов рублей, а для детской поликлиники — передовой аппарат УЗИ. Построят новые корпуса для нескольких отделений городской больницы.

Продолжается масштабная реконструкция четырех парков — Центрального, на Молодежной улице, «Мысово» и в Новых Водниках. Реконструируют котельные на Спортивной и Ленинградской улицах. Меняют и тепловые сети с высоким уровнем износа.