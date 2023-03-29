Подмосковье 29 марта 2023, 08:35 Уникальные технологии реабилитации представили на дне открытых дверей в НИКИ детства в Мытищах

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День открытых дверей прошел в НИКИ детства в Мытищах. Родителям с особенными детьми рассказали и показали, как могут помочь с лечением болевого синдрома, развитием слуха и речи, восстановлением моторики и других навыков.

Сочетание технологий, уникальных методик от специалистов института и работы высокопрофессиональных дефектологов, неврологов и логопедов позволяет за 10 дней провести курс интенсивной реабилитации ребенка. На сегодняшний день НИКИ детства — лучшее лечебное учреждение Подмосковья для детей с тяжелыми заболеваниями.

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«Им (родителям — прим. ред.) интересны всегда новые технологии, которые есть в этом направлении. А поскольку мы институт, <…> мы нарабатываем эти технологии. И сегодня мы пригласили родителей, чтобы ознакомить их с тем новым, что есть для диагностики, лечения, психологического сопровождения этой группы детишек», — рассказала директор ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава Московской области» Нисо Одинаева.

Большое внимание специалисты уделяют восстановлению двигательных нарушений. В реабилитации помогает виртуальная реальность — имитаторы опорной нагрузки. Аналоги используют космонавты после полетов. В программу реабилитации входят также арт-терапия, занятия с кинетическим песком и лепка. Это развивает мелкую моторику и воображение.

«С нашими маленькими пациентами у нас была и сказкотерапия. Мы и читали, и придумывали новых героев, которые появлялись в нашей сказке. Был замечательный мальчик Тим, который любит сам сочинять истории и придумывать друзей», — поделилась руководитель учебного центра ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава Московской области» Наталья Кофф.

Специалисты работают не только с детьми. Психологи консультируют родителей, учат их приемам, которые можно применять в обучении особенного ребенка.

После экскурсии родителей и ребят пригласили на углубленное обследование и предложили пройти лечение в отделении медицинской реабилитации.

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