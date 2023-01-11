Подмосковье 11 января 2023, 15:56 Уникальные старинные книги представили на выставке в библиотеке Красноармейска

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Библиотекари Красноармейска организовали бесплатную выставку, где представили редчайшие старинные книги. Уникальную коллекцию удалось собрать благодаря энтузиазму жителей.

Собрание началось с подборки приложений журнала «Нива», которую подарил библиотеке житель Красноармейска Владимир Быков в 2010 году. Это был популярный еженедельник в царской России.

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Вскоре примеру энтузиаста последовали и другие любители литературы. Они начали отдавать редкие книги, чтобы поделиться историей с другими людьми. Всего за год собрали несколько сотен старинных изданий и в 2011 году библиотекари решили объединить их в экспозицию. Сейчас ее снова представили на всеобщее обозрение и каждый желающий сможет увидеть экспонаты бесплатно.

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В коллекции есть и совсем древние фолианты, которые хранятся в специальном сейфе, местоположение которого держится в тайне. Книги достают по особым случаям и увидеть их можно например сейчас — на выставке.

Среди прочего гости смогут увидеть уникальный сборник Гоголя. Это первый том полного собрания сочинений, который был подарен местному ученику в 1908 году за прилежание и хорошее поведение. Его потомки много лет спустя передали издание в библиотеку.

У каждой книги, представленной в музее, есть своя история. Директор библиотеки Ольга Любимова говорит, что сотрудники учреждения с удовольствием расскажут посетителям все самое интересное о коллекции.