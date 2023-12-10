Подмосковье 10 декабря 2023, 13:28 Уникальные соревнования по единоборствам в формате телемоста провели в Люберцах Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Городской округ Люберцы стал центральной площадкой уникальных соревнований по единоборствам. В них приняли участие более 4,5 тысячи человек из 15 городов России. Турнир посвятили бойцам специальной военной операции.

Площадка в Люберцах собрала более 250 представителей различных спортивных единоборств. Также соревнования прошли во Владивостоке, Хабаровске, Воронеже, Астрахани, Волгограде и других городах России. Связь с ними на протяжении всего турнира поддерживалась в формате телемоста.

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Директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков, занимавшийся организацией турнира, рассказал, что в этом году было принято решение посвятить соревнования Дню Героев Отечества. Ориентир был сделан на подрастающее поколение.

«Спасибо всем руководителям федераций, которые откликнулись на наш призыв», — отметил Илья Шадриков.

На площадке в Московской области прошли соревнования по рукопашному бою, выступления и мастер-классы, которые провели профессиональные спортсмены и ветераны боевых действий. Кроме того, зрители и участники получили уникальную возможность написать письма военным на форт и отправить их вместе с посылками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества». Его участники оказывают помощь российским военным и членам их семей.

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