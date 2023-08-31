31 августа 2023, 11:43
Уникальные проекты и разработки Подмосковья представили на портале достижения.рф
Подмосковье — лидер России по многим направлениям. Здесь находятся уникальные достопримечательности, важнейшие заводы и инновационные центры. Главные тренды региона собрали на портале достижения.рф — путеводителе по современной истории страны.
Московская область лидирует по изготовлению сыра в России, здесь находится крупнейший производитель вагонов метро и строится самый большой в стране школьный технопарк. Эти и другие успешные проекты региона собрали на портале достижения.рф.
Реклама
В списке один из крупнейших музеев страны «Новый Иерусалим», известный на всю Европу баскетбольный клуб «Химки», программа семейных центров и сельскохозяйственная лаборатория «Мираторг». Безусловное и безоговорочное лидерство Подмосковья в строительстве и цифровизации государственных услуг также нашло отражение на портале достижения.рф.
Цель проекта — рассказать о том, чего достиг каждый регион в России, и дать возможность ознакомиться с научным, технологическим, культурным потенциалом страны.
Чтобы увидеть, чем еще гордится Московская область, нужно перейти в раздел «Достижения регионов». Там собрали 10 значимых проектов, и пользователи портала могут отметить самый важный из них. Для этого нужно нажать на кнопку «Голосовать».
Туризм
Сельское хозяйство
Музеи
Заводы
Наука
Реклама
Реклама