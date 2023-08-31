Подмосковье 31 августа 2023, 11:43 Уникальные проекты и разработки Подмосковья представили на портале достижения.рф welcome.mosreg.ru

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Подмосковье — лидер России по многим направлениям. Здесь находятся уникальные достопримечательности, важнейшие заводы и инновационные центры. Главные тренды региона собрали на портале достижения.рф — путеводителе по современной истории страны.

Московская область лидирует по изготовлению сыра в России, здесь находится крупнейший производитель вагонов метро и строится самый большой в стране школьный технопарк. Эти и другие успешные проекты региона собрали на портале достижения.рф.

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В списке один из крупнейших музеев страны «Новый Иерусалим», известный на всю Европу баскетбольный клуб «Химки», программа семейных центров и сельскохозяйственная лаборатория «Мираторг». Безусловное и безоговорочное лидерство Подмосковья в строительстве и цифровизации государственных услуг также нашло отражение на портале достижения.рф.

Цель проекта — рассказать о том, чего достиг каждый регион в России, и дать возможность ознакомиться с научным, технологическим, культурным потенциалом страны.

Чтобы увидеть, чем еще гордится Московская область, нужно перейти в раздел «Достижения регионов». Там собрали 10 значимых проектов, и пользователи портала могут отметить самый важный из них. Для этого нужно нажать на кнопку «Голосовать».