Уникальные приборы для обеззараживания воздуха разработали в Раменском

Завод из подмосковного Раменского создал уникальные приборы для обеззараживания воздуха. Аналогов нет не только в России, но и остальных странах. Разработанная здесь технология станет защитой от микробов и вирусов, включая COVID-19.

Раменский приборостроительный завод представил уникальные обеззараживающие аппараты TIOKRAFT. Эффективность в борьбе с бактериями и вирусами уже подтвердили исследования.

Современные приборы смогут непрерывно работать до 40 тысяч часов. И все это время им даже не потребуется замена фильтров.

Аппараты можно использовать не только в повседневной жизни, но и, например, в полевых госпиталях, казармах или командных пунктах. Они помогут обеспечить безопасность на предприятиях, в школах, больницах, спортивных комплексах, транспорте.

Особенность устройств — конструкция фильтрующих элементов, выполненных из спеченных стеклянных шариков с напылением из порошка диоксида титана.

Перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса уже стоит серьезная задача по диверсификации. К 2025 году им нужно довести долю гражданской продукции на своих производствах до 30%, а через десять лет показатель должен составлять 50%.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, предприятия из Подмосковья уже включились в эту работу, начав выпускать продукцию двойного и гражданского назначения.

Правительство Подмосковья, в свою очередь, оказывает им содействие, открывая доступ к различным льготным программам от ФРП, а также областной фонд сопровождает проекты компаний из Подмосковья в рамках получения займов Екатерина Зиновьева.

С начала этого года пять предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе завод из Раменского, получили льготные займы в Фонде развития промышленности Московской области.