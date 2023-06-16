Подмосковье 16 июня 2023, 13:55 Андрей Воробьев: уникальные по мощности двигатели и генераторы начнут производить в Коломне

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и директор компании «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа подписали соглашение о создании нового промышленного кластера в Коломне, запустить который планируют к концу года. Договор заключили на Петербургском международном экономическом форуме.

«Это будет первый в стране центр производства уникальных по мощности двигателей, включающий все этапы — от проектирования до испытаний. Проект позволит заместить импортную продукцию, нарастить технологический суверенитет. Инвестор вкладывает около 26 миллиардов рублей в производство, а мощность кластера позволит создать около 7,5 тысячи рабочих мест», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Среди продукции, которую планируется производить на базе Коломенского завода, — двигатели, дизель-генераторы, регуляторы частоты вращения и пусковые преобразователи. Установки могут быть использованы для тепловозов, судовой техники, а также на предприятиях атомной и малой энергетики.

Планируется, что кластер начнет работать уже в 2023 году, а в 2027-м будет закончен ввод всех сопутствующих объектов социальной и образовательной инфраструктуры. Инвестор планирует также вложить 1,3 миллиарда рублей в модернизацию Коломенского колледжа — здесь будут готовить кадры под запросы предприятия.

«Коломенский двигателестроительный кластер — это научно-производственное объединение, целью которого является обеспечение российской энергетики и транспорта современными и надежными двигателями, базирующимися на отечественных технологиях», — отметил директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа.

В Подмосковье уже работают несколько предприятий «Трансмашхолдинга». Это, например, Демиховский машиностроительный завод — крупнейшее в России производство электропоездов пригородного и междугородного сообщения. На заводе «Метровагонмаш» делают вагоны метро и рельсовые автобусы, а на «Метровагонмаш-Сервис» обслуживают и ремонтируют подвижной состав метро.