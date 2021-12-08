Уникальные операции проводят в Королеве. Там спасают детей с тяжелыми патологиями

Новая операционная уже во всю силу работает в больнице в Королеве. Ее открыли весной, сразу после первого за 30 лет капитального ремонта учреждения. В этом месте проводят уникальные операции. Приезжают пациенты со всех уголков страны. Новые технологии показали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Подобных операционных в России всего шесть. Здесь проводят и сложные хирургические вмешательства для детей, которые не делают в других регионах страны.

Например, сейчас в детском хирургическом отделении лечат ребенка из Оренбурга. Врачи проводят сложные операции на кишечник и не только. Это стало возможным после обновления медицинского центра.

«Капитальный ремонт — важная, но, наверное, не самая главная часть в нашей жизни. Хотя, безусловно, тоже имеет значение. И новое оборудование, и, самое главное, врачи, которые работают здесь», — отметил Воробьев.

В операционной проводят все виды малоинвазивной хирургии. Таких всего шесть в России, и четыре из них — в Москве, а еще одна — в клиническом госпитале «Лапино» в Одинцове.

Благодарность врачам

Губернатор пообщался с реаниматологами и анестезиологами, которые в период пандемии спасали жизни в красной зоне. Он поблагодарил их за труд и подчеркнул, что каждое их решение, каждое действие в работе имеет значение.

Я просил встречу с вами — людьми, которые спасают жизни, — чтобы поблагодарить вас. Реаниматологов и анестезиологов — людей сильнейших профессий Андрей Воробьев.

Он добавил, что на врачах всегда были высокая ответственность и сильная нагрузка. Но из-за ковида они усилились в несколько раз.

«Качественная медицина — запрос каждого человека, каждой семьи. И в первичном звене, и в стационарах. Наша задача — это обеспечить. Спасибо врачам», — сказал глава Подмосковья.

По словам Воробьева, ключевой момент — взаимопонимание и коммуникация врачей. Это важно для достижения результата.

«Если друг друга не слышать, то это беда и ни к чему хорошему не приведет. Поэтому мы очень ценим диалог, взаимодействие, коммуникацию. И в Telegram-каналах, и в WhatsApp-чатах», — объяснил губернатор.

Он подытожил, что все это ново и для здравоохранения, и для образования. Но это то, что нужно и важно внедрять.