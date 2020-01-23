Уникальные операции на сосудах. Новейшее оборудование поступило в Одинцовскую областную больницу

Одинцовская областная больница получила новое оборудование. Техника поступила в отделение нейрохирургии. Теперь там могут проводить различные операции на сосудах.

Источник фото: телеканал «360»

«Можно крипировать сложные аневризмы, вообще все аневризмы. То есть сосудистые аномалии, сосудистые патологии. Острые, хронические или врожденные сосудистые патологии. Можно оперировать опухоли головного и спинного мозга», — рассказал врач-нейрохирург Одинцовской областной больницы Олим Акрамов.

Источник фото: телеканал «360»

Местные врачи в силах справиться еще с десятками других патологий. Это отделение — одно из самых оснащенных в округе. Здесь есть нейрохирургический микроскоп, дрель, передвижной рентген, специальное устройство для дыхания и аппарат искусственной вентиляции легких.

Источник фото: телеканал «360»

Новое оборудование после наладки сразу стало работать для пациентов. Первой прооперировали Регину Раджабову. Два года женщина практически не спала от боли, с трудом вставала с кровати и не могла ходить. Виной всему — межпозвоночная грыжа. Пациентку успешно прооперировали в Одинцовской больнице.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина благодарит врачей. Боль ушла — появились планы на будущее. Женщина планирует найти новую работу, выйти замуж и просто наслаждаться хорошим самочувствием.