Уникальные мониторы для одновременной работы клиентов и сотрудников появились в МФЦ Сергиева Посада

Новые двусторонние мониторы в МФЦ Сергиева Посада появились впервые в Подмосковье. Они уникальны тем, что позволяют сотруднику и клиенту работать с экраном одновременно. Это ускорит получение услуг, ведь кто-то мог, например, не успеть заполнить анкеты перед своим визитом.

По словам главы округа Михаила Токарева, сделать это клиент сможет онлайн, пока сотрудник МФЦ будет оформлять услугу.

Новые мониторы обращены одной стороной к посетителю, другой — к сотруднику МФЦ. Все данные отображаются параллельно Михаил Токарев.

Он добавил, что при необходимости можно попросить помочь заполнить анкету.

Центральный офис МФЦ в Сергиевом Посаде каждый месяц посещают 30 тысяч человек. Моноблоки с двойным экраном сделают обслуживание комфортнее.

«Техническое решение позволяет заявителю одновременно получить два вида оказываемых услуг: очно и онлайн — через портал госуслуг», — сказал директор Московского областного многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг Иван Кулаков.

Оборудование особенно актуально во время пандемии, ведь при работе с такими мониторами прямой контакт оператора и заявителя практически исключен.

Как отметил депутат Госдумы Сергей Пахомов, жители смогут более оперативно и качественно получать услуги.

Будущее — за „цифрой“. МФЦ Сергиева Посада первым в Подмосковье презентовал моноблоки с двойными экранами Сергей Пахомов.

Новое оборудование установили в офисе по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной армии, дом № 169.