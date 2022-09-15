Уникальные лопасти для вертолетов разработали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 12:52 Поделиться Telegram

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Viber Уникальные лопасти для вертолетов разработали в Подмосковье

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Подмосковным специалистам удалось разработать вертолетные лопасти нового поколения. Они изготавливаются из полимерных композиционных материалов, их предназначают для использования в легких многоцелевых вертолетах «Ансат».

«ЦАГИ исторически является одним из ведущих российских центров в области разработок для авиапромышленности. Профессиональные достижения специалистов института неоднократно были отмечены государственными премиями и наградами. В частности, девять сотрудников ЦАГИ в рамках региональной программы „Социальная ипотека“ получили жилье на льготных условиях. Также специалисты института получили шесть премий губернатора Подмосковья в сфере науки и одну премию губернатора региона за коммерциализацию разработок», — рассказала о поддержке научной деятельности ЦАГИ заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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У новой разработки специалистов ЦАГИ высочайшие аэродинамические характеристики. По предварительным данным, получится увеличить максимальный взлетный вес вертолетов, понизить уровень шума, который он издает, уменьшить вибрацию и расход топлива. Кроме того, у воздушного судна получится быстрее набирать высоту и максимальную крейсерскую скорость. Каждая из лопастей имеет противообледенительную систему, поэтому теперь получится проводить полеты в условиях кратковременного обледенения.

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Ожидается, что первые испытания вертолетов «Ансат», оснащенных новыми лопастями, начнутся уже в конце 2023 года. Запустить лопасти в серийное производство планируется в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в ближайшее время в регионе будут построены новые заводы. Глава региона назвал главной целью форума развитие экономики, создание рабочих мест и привлечение новых инвесторов.

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