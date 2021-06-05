Уникальные карусели установили в Ногинске и Воскресенске

Детские карусели с дизайном от Дениса Симачева установили в Ногинске и в парке «Кривякино» в Воскресенске. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в Instagram.

«Ставим карусели в парках Подмосковья — уже открыли в Ногинске и Воскресенске, они работают для ребят бесплатно», — сказал Воробьев.

Первого июня такая же карусель появилась в Центральном городском парке Богородского городского округа. Еще их установят в сквере имени Зайцева в Коломне 12 июня, а в парке «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде — 21 июня.

Аттракцион называется «Сказка». Дизайн разработал известный модельер и художник, лауреат международных конкурсов в области моды Денис Симачев. Платформа движется под музыку, на ней стоят фигурки разноцветных лошадок, сказочных повозок и волшебных животных. Каждая карусель вмещает 44 ребенка.

Вокруг каруселей устанавливают фонари, лавочки, урны.