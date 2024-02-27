Подмосковье 27 февраля 2024, 14:28 Уникальные экспонаты пополнили коллекцию Музея кукол и Дома мороженого в Серпухове Фото: Александр Степушкин

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Новые экспонаты представили в Музее кукол и Доме мороженого в Серпухове. Все желающие могут посмотреть на Медузу Горгону, вампира, русалку, а также другие фарфоровые и электромеханические куклы.

«В Музее кукол и Доме мороженого постоянно меняются экспозиции. Сейчас здесь было решено добавить мистики», — рассказывает экскурсовод, руководитель команды гидов Серпухова Людмила Фролова.

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Работы изготовила мастер Людмила Диконова. Ранее экспонаты были представлены на выставке в Санкт-Петербурге. Новая экспозиция музея в Серпухове понравится не только детям, но и взрослым. Так, пять новых кукол в одной стилистике обязательно вызовут у старшего поколения воспоминания о советском мультфильме «Казаки», который неоднократно смотрели в детстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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